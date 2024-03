iPhone molhou? Por que a Apple não quer que você coloque pra secar no arroz

Uma regra não escrita sobre smartphones diz que, se o aparelho molhar, você pode deixá-lo no arroz por um tempo porque os grãos ajudariam a secar. E, assim, ele voltaria a funcionar.

A Apple, no entanto, sugere que donos de iPhone não façam isso, pois há risco de causar danos ao aparelho.

O que aconteceu

"Não coloque o iPhone em um saco de arroz. Pequenas partículas de arroz podem causar danos ao iPhone", diz a diretiva que a Apple publicou em sua página de suporte, no fim de fevereiro.

Em caso de o iPhone mostrar uma mensagem de "líquido detectado" ao tentar carregar o telefone, a empresa sugere que o cabo seja desconectado dos dois lados, tanto do telefone tanto do adaptador de tomada.

Na sequência, "bata o iPhone levemente na mão com o conector apontado para baixo para remover o excesso de líquido". Por fim, deixe o iPhone em um local seco com fluxo de ar.

A empresa sugere ainda que deixe o telefone 30 minutos secando, antes de tentar carregá-lo novamente no cabo Lightning ou USB-C.

Se isso não resolver, a Apple diz que ainda há líquido no conector ou nos pinos do cabo. Para tentar resolver, "deixe o iPhone em uma área seca com fluxo de ar por até um dia". Após isso, tente carregar novamente. Caso não funcione, desconecte o adaptador da parede e o cabo do telefone e tente mais uma vez.

O que não fazer de jeito nenhum com seu iPhone molhado: a Apple sugere que você não insira objetos estranhos no conector (como haste flexível ou papel toalha). Também não se deve tentar secar usando uma fonte externa de calor ou ar comprimido.

E se o iPhone ou carregador não estão molhados, mas aparece alerta de que estão? A Apple diz que nesses casos o cabo ou o acesso podem estar danificados. Em último caso, se a mensagem aparecer toda vez que um cabo ou acessório for conectado ao telefone, a empresa sugere entrar em contato com o suporte da Apple.

Mas não funciona mesmo a tática do arroz?

Ainda que a Apple sugira não usar, a técnica do arroz é relativamente antiga e pode funcionar, dependendo do nível de danos, segundo especialistas.

O arroz é um alimento higroscópico, ou seja, tem a propriedade de absorver a água. A orientação é deixar o celular desligado no pote de arroz.

Especialistas consultados por Tilt recomendam que após recuperar o aparelho úmido, o dispositivo seja desligado (caso esteja funcionando). O ideal é levar a uma inspeção para remover o máximo possível de líquido dentro dele.

Se a água invadir onde estão os circuitos, o líquido, pela condutividade que tem, vai fazer a corrente circular dentro daquela placa e, provavelmente, danificar irremediavelmente o celular.

"Boa parte dos celulares aguenta ser molhada, o que é diferente de ser submerso. O problema quando submerge é que você coloca os circuitos internos, que não foram feitos para serem molhados, em contato com a água. Isso faz com que eles possam oxidar", explica Marcos Amaral, professor de Engenharia Elétrica do Mackenzie.

*Com informações de reportagem publicada em 12/02/23