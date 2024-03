Gerente agredido por Rafael Cardoso: 'Tudo que fiz foi tentar me defender'

O gerente de bar João Fernando, que foi agredido pelo ator Rafael Cardoso, em entrevista ao jornal O Globo:

Profissional disse que ficou ferido e esteve no IML para fazer exame de corpo de delito. Ele, no entanto, não explicou o que teria motivado a briga. "Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele."

Gerente contou que está se recuperando de uma cirurgia. "Estou de repouso até hoje, não posso fazer exercícios. Tenho três meses para me recuperar por conta da cirurgia. Uma tela foi colocada. Foi uma operação de hérnia inguinal. Obviamente, por isso nem sequer briguei, sequer me defendi. Só defendi minha cirurgia."

O que aconteceu

Rafael Cardoso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após agredir o gerente de um bar na zona oeste da cidade. João afirma que o artista estava "completamente transtornado". Segundo ele, o ator chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando os clientes que estavam no local.

Rafael estava acompanhado de dois homens, ele pediu a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento, quando passou a ameaçar João de morte várias vezes, dando um soco nele.

Ator se pronunciou por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa. "Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis."

Segundo a assessoria, ele se submeterá a um tratamento: "A partir desse momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe daqui (Instagram), da mídia e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa."