João Rock anuncia 30 atrações e encontros de artistas de estilos diferentes

Com quatro palcos, encontros inéditos e shows exclusivos, o festival João Rock, que acontece no dia 8 de junho, em Ribeirão Preto (SP), anunciou o início da venda de ingressos e as 30 atrações que compõem o seu line-up.

Seguindo a tendência de festivais com artistas nacionais, o João Rock também promoverá encontros inéditos. O palco João Rock trará a junção de rap e rock, com Emicida e Pitty, e de rap e samba, Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba.

Armandinho vai levar boas vibrações para o João Rock 2024 Imagem: Marcos Nagelstein/ Agência Preview

No mesmo palco também tocam Paralamas do Sucesso, Samuel Rosa, CPM22, Marina Sena, Armandinho, Thiago Castanho, Marcão Britto (ex- Charlie Brown Jr.) e Detonautas.

O palco Brasil terá atrações que nunca se apresentaram no João Rock: Lulu Santos, Ney Matogrosso, Djavan, 14 Bis e Novos Baianos com Pepeu, Baby do Brasil e Paulinho.

As mulheres ganham um palco próprio, o Aquarela, no qual sobem Duda Beat, Marina Lima, Maria Gadú, Negra Li e Tássia Reis (ambas também pela primeira vez no festival).

A grade deste ano é um sonho para nós, que estamos há tanto tempo defendendo a boa produção nacional. Um line-up como esse nos enche de expectativa. Talvez seja o mais incrível que o festival já teve! Vai ser demais! Marcelo Rocci, organizador do João Rock

Ebony é uma das atrações do festival João Rock 2024 Imagem: Hannah Carvalho/Divulgação

Já o quarto palco, Fortalecendo a Cena, mostrará atrações que despontam no cenário nacional: Ebony, Ryu The Runner, Wiu, Teto e Veigh.

Estamos trabalhando fortemente para promover uma experiência completa para o nosso público, trazendo novidades e entretenimento desde a chegada ao evento até a última atração a deixar o palco Luit Marques, um dos organizadores do festival

Festival João Rock

Quando: 8 de junho

Onde: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Quanto: de R$ 220 (meia, pista) a R$ 980 (inteira, pista premium); e R$ 940 (valor único, camarote Lagunitas)

O primeiro lote de ingressos começa a ser vendido hoje (5), para os setores pista, camarote João Rock, pista premium e camarote Lagunitas.

O festival alerta para que o público compre somente por meio do site oficial e nos pontos físicos, localizados nas lojas Ophicina em shoppings de Ribeirão Preto (clientes Banco do Brasil têm 15% de desconto no valor da compra de qualquer setor, além de parcelamento em até 8 vezes).