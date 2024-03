Expulsão de Wanessa foi uma benção para o jogo de Yasmin

Yasmin tem protagonizado diversos momentos do BBB 24 (Globo) nessa semana. Desde a expulsão de Wanessa no último sábado (2), a modelo foi chamada de "inútil" por Davi e comprou briga com o baiano, Alane e até Matteus.

"A saída da Wanessa abriu uma outra perspectiva da Yasmin lá dentro. Agora, ela está em uma posição de liderança", disse Chico Barney no Central Splash de hoje (5).

"Não tem mais aquela trava que a Wanessa colocava, de 'não faça isso'. Pelo menos, tá sendo interessante isso de ela se impor, indo com um pouco mais de ímpeto para confrontar o que discorda."

Apesar da mudança de postura, o comentarista acredita que a sister tem dado demonstrações de que é "muito imatura".

"Todo esse caos porque o Davi ousou chamar Yasmin de inútil", comentou. "Toda a maneira como ela lida com esse contraponto do Davi, da própria Alane e Matteus, abala muito ela. Parece meio mimada, 'tudo tem que ser do meu jeito' [?] Tá um pouco aquém até da visão que eu tinha dela".

Bárbara Saryne acrescentou que Yasmin não aceita que ninguém fale com Davi no BBB e conseguiu mobilizar a casa contra o baiano por um simples adjetivo — inclusive Giovanna que, segundo a comentarista, fez uma acusação grave sobre assédio a Davi. Para ela, Yasmin é uma "decepção" no BBB 24 e apresenta algo completamente diferente do que o público esperava.

"Sinto a Yasmin, desde o inicio do jogo, muito insegura, sempre precisando muito da aprovação das pessoas. Justamente por isso, coisas pequenas se tornam grandes. Ela não consegue se defender sozinha e cobra dos outros uma defesa, mostrando que Davi esta certo, que ela não tem força no jogo".

