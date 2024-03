Em meio à polêmica de 'traição', Lucas diz ter saudades da esposa no BBB

Lucas "Buda" confessou na manhã de hoje (5) que tem saudades da esposa no confessionário do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Raio-X, Lucas confessou que sente saudades da esposa, Camila Moura, que tem surgido das redes sociais para criticar a postura do brother com Pitel na casa.

"Ontem foi um dia muito difícil para mim, porque a saudade apertou muito forte. Saudade da minha família, das pessoas que eu amo aí fora, da minha esposa, da minha casa e tal. A gente tenta transformar tudo isso em força, aqui, para a gente continuar lutando pela nossa sobrevivência, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos", disse o brother.

A esposa de Lucas apontou nas redes sociais alguns momentos que foram considerados "flertes" entre ele e Pitel, e chegou a publicar fotos de seu casamento rasgadas em uma lixeira. Segundo ela, as atitudes de Lucas são consideradas como traições a ela.

