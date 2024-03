Diretor alemão deixa pais orgulhosos com indicação ao Oscar

Por Sarah Mills

(Reuters) - Seus pais nunca quiseram que ele fosse cineasta, mas agora que Ilker Catak foi indicado ao Oscar, o diretor alemão diz que "eles são as pessoas mais orgulhosas da Alemanha".

O filme de Catak, "A Sala dos Professores", é um dos cinco filmes que concorrem ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira na cerimônia do próximo domingo em Hollywood.

"A beleza disso é que tudo foi muito inesperado. A proposta nunca foi fazer um filme que fosse indicado ao Oscar", disse Catak.

Ele afirmou que a atenção trazida ao filme pela indicação é ótima, porque joga os holofotes nos desafios encarados pelos professores.

"Eles estão sobrecarregados de trabalho, ganham pouco demais, não são valorizados o suficiente. Espero que tudo isso fique visível por meio deste filme", afirmou.

O drama escrito e dirigido por ele gira em torno da aspirante a professora Carla Nowak (Leonie Benesch), que encontra-se em uma situação complicada quando alguns funcionários da escola suspeitam que um dos seus alunos está roubando dinheiro.

Nowak decide resolver o problema com as próprias mãos e usa o seu laptop para gravar as atividades da sala dos funcionários em segredo para encontrar o verdadeiro culpado, ideia que acaba dramaticamente saindo pela culatra.

"As coisas saem de controle e o filme torna-se uma metáfora para muitas coisas que estão acontecendo no mundo, como a procura pela verdade, classismo, sexismo, racismo", explicou Catak.

Nascido em Berlim em 1984, de pais turcos, Catak produz curtas e filmes consistentemente desde sua estreia, em 2005. Além da indicação ao Oscar, "A Sala dos Professores" também ganhou um prêmio no Festival Internacional de Berlim de 2023.

"Eu entrei neste projeto pensando que poderia ser meu último filme. Então eu poderia muito bem queimar as pontes", disse Catak, dizendo que "protegeu cada integridade criativa e artística com uma atitude feroz".

"Acho que o que repercute com as pessoas hoje em dia é se elas conseguem sentir que há algo genuíno sobre o filme ou não."

Os vencedores da 96ª cerimônia do Oscar serão anunciados ao vivo pela televisão em 10 de março.

(Reportagem de Sarah Mills)