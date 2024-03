Michel é o décimo primeiro eliminado do BBB 24 com 70,33% dos votos

Michel foi o décimo primeiro eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 70,33% dos votos na disputa contra Davi (28,73%) e Alane (0,94%).

Ao todo, o paredão recebeu 224.381.203 votos, o recorde da temporada.

Como foi a eliminação

Em seu discurso de eliminação, Tadeu iniciou dizendo que existe um conceito chamado "avareza cognitivo", sobre raciocínios complexos.

"Sempre que dá pra economizar o nosso cérebro é muito pão duro. Pra economizar energia mental, a gente coloca as pessoas em gavetas e rótulos", disse.

"Aqui no BBB a gente podia falar do cara que vence uma prova atrás da outra", disse, se referindo a Michel.

"A gente podia falar do cara que arruma as mesas de café da manhã mais lindas do BBB", disse, apontando Davi.

Tadeu apontou que Davi é um baiano extraordinário e guerreiro em luta, mas "isso não te coloca em gaveta nenhuma no BBB". Também citou profissões de Michel.

"Quem é capaz de ajustar a rota no meio do fogo? Lembre-se porque você entrou no BBB. Qual é o seu objetivo aí dentro?", pontuou, afirmando que isso vale para todos.

