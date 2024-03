De Emma Stone a Ryan Gosling: saiba os hobbies dos indicados ao Oscar 2024

O Oscar 2024 acontece no próximo domingo, 10 de março, e pode premiar astros como Emma Stone, Ryan Gosling, Mark Ruffalo e Bradley Cooper. Embora sejam mundialmente famosos, artistas também colecionam hobbies para aproveitar o tempo livre entre trabalhos.

Emma Stone

Indicada a Melhor Atriz, Emma Stone busca seu segundo Oscar na carreira. Quando não está trabalhando com cinema, a artista disse gostar de aproveitar seu tempo livre lendo e cozinhando.

A arte de cozinhar tem muita importância na carreira da atriz. Emma Stone revelou que fazer bolos e outros doces ajuda a controlar sua ansiedade.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo aproveita gosta de ter hobbies ao ar livre. O ator já confessou ser fã de fotografar nas ruas e alimentar pombos durante o processo.

Fazer meditação também é muito importante para o ator. Ruffalo confessou em entrevista que a prática diária mudou sua vida e o ajuda a controlar a ansiedade do dia-a-dia.

Ryan Gosling

Ryan Gosling é outro famoso com hobbies que surpreendem. O ator, que também busca o seu primeiro prêmio do Oscar, já afirmou gostar de passar o tempo livre de formas inusitadas.

Entre os hobbies favoritos do ator está tricotar. "Se eu tivesse que projetar meu dia perfeito, seria [tricô]. E você ganha algo com isso no final. Você ganha um belo presente", confessou Gosling em entrevista à GQ Australia.

Bradley Cooper

O diretor e protagonista de "Maestro" também tem hobbies além da atuação. À revista Vanity Fair, o ator disse que aprendeu a gostar de ouvir música clássica e aprender sobre outros gêneros musicais após a sua experiência no filme.

Cooper também disse ser fã de cozinhar. De acordo com o astro, estar na cozinha e mexer com comida sempre o ajudam a relaxar, além de fazer mergulhos em águas geladas no início do dia.

Jeffrey Wright

O ator de "Ficção Americana" revelou que praticar exercícios está entre suas primeiras escolhas para passar o tempo livre. Wright adapta sua rotina fitness dependendo do lugar no qual se encontra.

Entre as opções estão surfe, pilates e andar de bicicleta. Em Nova York, ando de bicicleta para todos os lugares. Em Los Angeles, vou a um centro que foca em flexibilidade e força, de onde vêm os verdadeiros benefícios para a saúde. Eu fui atleta em algum momento da minha vida, e sempre soube que minha flexibilidade era uma vantagem", disse Wright ao jornal The New York Times.

Colman Domingo

Indicado pela primeira vez ao Oscar, Colman Domingo não tem tantos hobbies estranhos quanto seus concorrentes. O ator gosta de passar seu tempo livre se dedicando à arte.

Entre seus passatempos favoritos está fotografar e escrever. Além da atuação, Domingo se dedica a escrever roteiros de filmes e peças de teatro.

