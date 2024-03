Dakota Johnson critica 'Madame Teia':'Nunca mais farei algo assim'

Dakota Johnson, 34, finalmente falou sobre a péssima repercussão que sua heroína teve nos cinemas.

O que aconteceu

Em uma entrevista, a atriz refletiu sobre o desastroso "Madame Teia", em que viveu a protagonista, Cassandra Webb. A produção foi duramente rejeitada pelo público e pela crítica.

Para ela, passar pela experiência de estrelar um filme de herói foi um aprendizado, que não deseja ter novamente. "Provavelmente nunca mais farei algo assim porque não faço sentido naquele mundo. E eu sei disso agora", falou para a revista Bustle, nesta terça-feira (5).

A modelo pontua que depois de aceitar participar do filme, o longa sofreu grandes mudanças que estavam foram de seu alcance. "Às vezes, nesta indústria, você assina algo, e é uma coisa e, à medida que você faz isso, torna-se uma coisa completamente diferente, e você fica tipo: 'Espere, o quê?'."

"Você se incomoda ao ver comentários desagradáveis?", questionou o repórter. "Não estou surpresa que isso tenha acontecido", rebate Johnson. Não é agradável fazer parte de algo criticado, mas compreendo."

É tão difícil fazer filmes, e nesses grandes filmes que são feitos - e isso está começando a acontecer até com os pequenos, que é o que realmente me assusta - as decisões são tomadas por comitês, e a arte não vai bem quando é feito por comitê. Você não pode fazer arte baseada em números e algoritmos.

Além de criticar produções artísticas feitas com base em métricas, ela apontou que executivos subestimam a inteligência do público. "O público sempre é capaz de farejar besteiras."