Dado Dolabella é visto em aeroporto em São Paulo após expulsão de Wanessa

Dado Dolabella, 43, foi visto no Aeroporto de Congonhas três dias após a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Dado Dolabella foi flagrado embarcando no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em fotos, ele aparece sorridente interagindo com funcionários do aeroporto e outros viajantes.

Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

No dia da expulsão de Wanessa, ele disse que estava a caminho do Rio. "Estou indo para o Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar", afirmou.

Segundo o jornal Extra, Wanessa teria pedido um tempo no namoro antes do BBB. "O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também outras em casa", disse uma fonte ao jornal.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 1888602 votos 1,55% Alane 22,43% Davi 76,02% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1888602 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash