Coestrelas de Meghan Markle dividem opiniões sobre spin-off de 'Suits'

Ao contrário de Meghan Markle, 42, coestrelas da famosa em "Suits" estariam com opiniões dividas sobre o retorno da série em um spin-off.

O que aconteceu

Markle poderia retomar a atuação. Segundo o Mirror, a atriz "está desesperada para reacender sua carreira" e tem procurado maneiras de voltar para Hollywood. Dessa forma, "Suits: LA" poderia ser uma grande oportunidade.

Patrick J. Adams reanimou sobre a possibilidade de atuar com a esposa de Harry. Seu marido na trama, o ator declarou no Globo de Ouro em janeiro: "Vamos lá, farei isso. Sim, estou pronto, Mike e Rachel em Seattle. Acho que Meghan é uma atriz fantástica, então teríamos sorte de tê-la de volta à indústria".

No entanto, foi especulado que Markle teria sido esnobada em uma reunião do elenco na cerimônia. Conforme o jornal, alguns fãs relataram que a fala do artista foi sarcástica e ninguém gostaria de trabalhar com ela novamente.

Por sua vez, Rachael Harris apontou que ninguém do elenco original estrelará o spin-off. A intérprete de Sheila Sazs detalhou ao Mirror sobre uma conversa que teve com o criador de "Suits", Aaron Korsh: "Quando soube que estavam fazendo, pensei: 'quando vou trabalhar?' E ele deixou claro que ninguém do elenco anterior estará em 'Suits LA'. Não me disse nada sobre a aparição de Meghan. Não falamos sobre a Duquesa, é rude, ela já tem bastante coisa acontecendo".