Cena deletada e exigências: as polêmicas de Michael Jordan em 'Space Jam'

Ainda nas comemorações dos 50 anos da 'Sessão da Tarde', a TV Globo exibiu hoje o filme "Space Jam: Um Novo Legado", continuação da franquia de mesmo nome lançada em 1996. O longa lançado 25 anos depois do original não contou com Michael Jordan como protagonista, mas sim LeBron James.

Os fãs não curtiram muito a mudança e a produção arrecadou apenas US$ 161 milhões, cerca de R$ 709 milhões. O que muitos não sabem é que existia a vontade Michael Jordan voltar na produção, mas não deu certo. Isso sem falar no trabalho que o atleta deu no passado.

Bastidores tumultuados

Pode-se dizer que no momento em que Michael Jordan aceitou entrar para "Space Jam", ele não estava no melhor momento de sua carreira esportiva. Em 1995, o Chicago Bulls, seu time de basquete, não passou para a segunda rodada dos playoffs.

Quando aceitou o papel de protagonista do seu primeiro filme ao lado dos Looney Tunes, em 1996, o atleta tinha o foco de voltar em grande estilo e precisava treinar muito para isso. Para conciliar os dois objetivos, ele fez uma exigência extravagante para a equipe de filmagens.

Durante os intervalos das gravações, ele queria que fosse montada uma quadra de basquete para que ele pudesse treinar. Os produtores da Warner Bros confiavam tanto no projeto que acataram o pedido de Jordan e construíram uma quadra gigante bem perto do set.

Além da quadra, também foram construídas uma academia completa de última geração, vestiários com chuveiros e também uma parte de lazer com TVs gigantes, um pequeno campo de golfe e uma mesa para carteado. Os treinos eram internos e duravam horas.

Michael estava tão dedicado que chamou o time de basquete da Universidade de Los Angeles para se preparem juntos. Algumas partidas também tinham a companhia de outros jogadores que apareceram no filme.

Fora de 'Um novo legado'

Quando foi anunciada a sequência do filme, muitos esperavam alguma aparição do jogador, nem que fosse por alguns segundos. O astro da NBA bateu o pé e negou o convite.

A proposta do diretor Malcolm D. Lee era colocar Pernalonga e Michael juntos mais uma vez. "Com Pernalonga mostrando o filme para ele e dizendo, 'E aí, velhinho?'. E apenas Jordan falando, 'Eu levei isso para o lado pessoal'".

Para honrar o legado dele, os produtores tiveram a ideia de uma cena pós-créditos com o ator Michael B. Jordan fazendo uma brincadeira envolvendo o nome dos dois.

No momento em questão, os looney tunes aparecem tristes até que Frajola surge dizendo que eles não imaginam quem ele encontrou na multidão. Uma grande sombra é revelada, levando a crer que trata-se de Michael Jordan, mas na verdade é o ator de 'Pantera Negra'.