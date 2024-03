Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estreiam 'Surubaum' com intimidades de famosos

O velho ditado popular diz que se a vida te der um limão é preciso fazer uma limonada. Para o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank a vida deu um grande boato que ficou conhecido como ‘surubão de Noronha’ - em relação a supostas festas que aconteceriam na pousada Maria Flor, de propriedade do ator, em Fernando de Noronha.

Cinco anos depois, Bruno e Giovanna estreiam nesta terça-feira, 5, o talk show Surubaum, no canal Gioh - de Ewbank - no YouTube. O programa vai abordar questões de relacionamento e falar (bastante) sobre sexo - ao menos, esse é o assunto principal do primeiro episódio que reuniu as cantoras Marina Sena e Juliette. Ao todo, nove edições foram gravadas. Elas irão ao ar sempre às terças-feiras, às 19h.

"Nos apropriamos do nome que nos foi dado. Agora, o Surubaum existe", brinca Bruno. Mas, à época, a história, que virou algo como uma lenda urbana, trouxe prejuízo ao casal? "Pelo contrário. Eu ri horrores. A pousada bombou mais ainda", diz o ator ao Estadão.

Giovanna confirma que o marido levou tudo na brincadeira. "O Bruno sempre se divertiu com essa história. Isso fez com que eu desse uma relaxada. Virou uma grande brincadeira. Hoje em dia, quem não foi incluído no surubão na época quer estar", diz a atriz e apresentadora. Além do casal, nomes como os dos atores José Loreto, Marina Ruy Barbosa e Fernanda Paes Leme foram apontados por um perfil fake como participantes.

O Surubaum - o programa - surgiu, de acordo com Giovanna, pela vontade dela e Bruno trabalharem juntos. Primeiramente, ele seria um espetáculo teatral chamado Metamorfases. O texto mostraria as várias fases de um relacionamento. A peça não saiu, mas a ideia de falar sobre o tema permaneceu.

Com as agendas conciliadas depois de muito tempo, Giovanna e Bruno puderam gravar os episódios de Surubaum. A produção é da Play9 e direção de Léo Fuchs.

Um ‘Surubaum’ com propósito

Para ir a fundo no papo, os atores convidaram essencialmente amigos ou pessoas com as quais tivessem intimidade ou que fossem amigos entre si. A cantora Marina Sena, por exemplo, declara suas preferências na cama. "Marina é o tesão do Brasil", diz Giovanna no programa. A cantora rebate. "Eu sempre quis ser".

Nos próximos programas, os convidados serão as duplas João Vicente de Castro e Nicole Bahls, Vih Tube e Eliezer e Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé.

"O papo é sincero, sem medo, sem máscaras, sem tabu. E, se tiver tabu, vamos discutir sobre isso. Transformamos o surubão em um Surubaum com propósito", diz Giovanna.

Giovanna elogia o jeito franco com o qual a cantora Marina Sena lidou com assuntos relacionados a sexo. "Na minha adolescência, queria muito ter ouvido uma Marina Sena falar livremente sobre sexo. Ou programas sobre o tema. Eu fui entendendo minha vida sexual conforme eu fui vivendo", avalia a atriz, sobre um possível caráter educativo do programa.

'Eu me importaria mais em ser quem eu não sou'

De certa forma, Bruno e Giovanna estão do outro lado da berlinda. Em vez de serem questionados sobre suas intimidades, são eles que precisam arrancar as confissões de seus entrevistados.

"Eu sempre falei sobre tudo. Como apresentador, me sinto confortável. Estou entre amigos e ao lado da minha mulher, que é uma baita de uma apresentadora, diz o ator. "Eu me importaria mais em ser quem eu não sou. Se eu escondo o que quero ser ou fazer, aí, sim, terei um problema", diz Bruno.

Giovanna, que na internet já apresentou os programas Na Cama e Quem Pode, Pod - seu canal, criado em 2017, tem mais de cinco milhões de inscritos -, diz que sabe o limite sobre o que perguntar para seus convidados. "Esse é o segredo", diz.

Outros projetos do casal

Além do Surubaum - por ora, só essa primeira temporada, gravada apenas uma semana, está certa - Bruno e Giovanna estão envolvidos em novos projetos.

Ela levará para o GNT, em breve, o Quem Não Pode Se Sacode, uma espécie de spin-off do podcast Quem Pode, Pod. O programa terá adaptações, com games e dinâmicas que incluem papos, brincadeiras e terapia. Giovanna aposta em uma troca de público entre os diferentes formatos. Da TV para o YouTube e vice-versa.

Bruno está filmando Por Um Fio, longa sobre a vida de Fernando, irmão do médico Drauzio Varella, que morreu de câncer na época do surgimento do SUS. A data da estreia está prevista para 2025.

Juntos, Bruno e Giovanna desenvolvem o roteiro de um filme sobre também sobre relacionamento que terá direção de Joana Mariani. As filmagens devem começar no próximo ano.