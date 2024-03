BBB 24: Yasmin chama Davi de 'psicopata' e Alane de 'falsa e interesseira'

Em conversa com Lucas Henrique, Michel e Raquele no BBB 24 (Globo), Yasmin opinou sobre os jogos de Alane e Davi na casa.

O que aconteceu

O discurso de Yasmin ocorreu após o último Sincerão, quando a modelo discutiu com Davi: "Ela [Alane] é uma manipuladora do caramba, e vem com voz de boa moça. Falsa, interesseira... Só está do lado dele [Davi] porque acha que ele está gigante lá fora."

Lucas acrescentou: "Sei que ela faz isso para poder tentar me usar como palco, para falar o que ela quer. Mas ela não quer falar para mim, quer falar para o Brasil."

O professor de Educação Física continuou: "Ela e a Bia fazem isso o tempo inteiro... Já a questão do Davi transcende isso. Ele não está só querendo falar com o Brasil, ele quer te desrespeitar, tirar do sério."

Yasmin concordou: "A Alane é a maior canastrona que tem nessa casa. E ele [Davi] é psicopata!"

