BBB 24: 'Ter sido o Davi falando ficou mais pesado', ponderou Bia

Na parte externa da casa do BBB 24 (Globo), Beatriz conversou com Isabelle, sobre a palavra "inútil" usada por Davi ter mais peso que as palavras de ofensa usadas por Yasmin durante a treta dos dois.

O que aconteceu

"Eu não usaria essa palavra, mas quando Tadeu jogou na dinâmica eu não estava Emparedada. Foi o Marcus, Rodriguinho, Alane e Vinicius para o Sincerão. Lembro até que o Rodriguinho foi usar essa palavra com Alane e o Rodriguinho ficou meio assim, porque ele também achou essa palavra pesada", lembrou Bia.

"Pela palavra, ela se sentiu ofendida. Eu também não ia gostar. Se alguém me chama de inútil, eu ia descascar o abacaxi na hora. Eu ia gritar, esbravejar. Só que pelo entendi eles querem que a gente condene o Davi, mas aí a gente tem que condenar Alane, Rodriguinho, Vinicius e falar do Tadeu também? Porque o Tadeu mandou a gente falar naquele tempo lá", continuou a vendedora.

Beatriz concluiu que a situação ganhou mais força porque foi dita pelo baiano: "Eu acho que é por ter sido o Davi falando aí ficou mais pesado, porque já tem esse negócio do Davi".

