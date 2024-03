BBB 24: Após Sincerão, Bia declara que não confia mais em Davi

Após o último Sincerão do BBB 24 (Globo), Beatriz conversou com Alane e opinou sobre o comportamento do Davi na dinâmica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Alane, Bia afirmou que vai se distanciar de Davi e que não quer mais falar sobre jogo com ele: "O Davi é muito incisivo no que quer. Então, no momento que ele explode, que ele quer fazer aquilo, ele não vai pensar no grupo. É como ele falou, ele é jogador. Ele joga."

A vendedora continuou: "Eu não confio mais. Não vou falar mais nada em relação a jogo. Quando ele vier falar: 'Vou votar em tal pessoa', eu vou responder: 'Davi, não me conta, não quero saber'."

A sister ainda disse que não vai mais revelar as suas intenções de voto para o baiano: "[Vou falar] Então, Davi, isso é uma coisa minha. Não vou te falar. Cada um vota em quem quiser."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 1620213 votos 1,51% Alane 23,78% Davi 74,71% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1620213 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash