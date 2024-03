BBB: Madrugada pós-Sincerão tem choro e lavação de roupa suja entre aliados

Os brothers do BBB 24 (Globo) tiveram uma madrugada agitada após mais um Sincerão na casa. Confira os destaques da noite abaixo.

O que aconteceu

Matteus se irritou com os colegas de confinamento — em especial com Davi — e se isolou para chorar: "Antes de qualquer coisa, isso é um jogo. Estão querendo levar para outro lado."

Yasmin também chorou após bater boca com Davi e fez um pedido: "Se ele voltar desse Paredão, eu imploro, por favor, me coloquem no próximo."

A produção deu um recado aos brothers após a treta generalizada: "Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que tem relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem."

Davi acusou Isabelle de defender Yasmin depois que ele chamou a modelo de "inútil": "Querem me colocar na cruz e dizer que estou errado."

Alane chamou Yasmin de "mimada": "Parece que tem uns 12 anos."

Do outro lado, Yasmin chamou Davi de "psicopata" e Alane de "falsa e interesseira": "Só está do lado dele [Davi] porque acha que ele está gigante lá fora."

Bia declarou que não confia mais em Davi após toda a confusão: "Não vou mais falar nada em relação a jogo."

Lucas Henrique voltou a elogiar Pitel: "Você é um ser humano f*da, que tem empatia, sentimento... Apesar de botar banca que é brabona. Você é mais confusa que a confusão, mas é uma mulher incrível."

