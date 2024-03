'Calabreso', Big Fone e mais: as polêmicas que levaram Davi a 4 Paredões

Davi foi para quatro Paredões após se envolver em algumas polêmicas no BBB 24 (Globo). Veja o que levou o brother a cada berlinda da edição.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Conselho a Rodriguinho e indicação ao 2º Paredão. Davi disse que o brother não era um grande jogador e estava perdido no jogo. O cantor o indicou à sua primeira berlinda, justificando o voto por estratégia.

Ameaça por ser bom jogador e mais votado para o 3º Paredão. O baiano apontou ser um grande jogador e, em sua defesa da berlinda, salientou que os colegas queriam vê-lo fora da casa por esse motivo. Após a formação do Paredão, foi cobrar Nizam do voto e proferiu diversos xingamentos.

Treta do 'calabreso' com Lucas Henrique e indicação ao 8º Paredão. Davi, Lucas e MC Bin Laden se desentenderam em uma festa, o capoeirista disse que o baiano era falso por "falar as coisas e não se lembrar depois". Ele rebateu e o chamou o "calabreso". O capoeirista conquistou a liderança e indicou Davi à berlinda.

Big Fone no 11º Paredão. O brother atendeu a um Big Fone e foi emparedado. Em contragolpe, puxou Yasmin Brunet e a chamou de "inútil" no jogo. A fala gerou polêmicas na casa e no último Sincerão até causou uma treta generalizada.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 1814184 votos 1,55% Alane 22,82% Davi 75,64% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1814184 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash