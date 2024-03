Ex de Lucas busca terapia após brother flertar com Pitel: 'Muito doloroso'

Nesta madrugada (5), Camila Moura desabafou como tem sido o processo de ver Lucas Henrique cada vez mais próximo de Pitel no BBB 24 (Globo). A ex-esposa do brother disse que tem feito terapia e está tomando decisões pensando em seu futuro.

O que aconteceu

A ex do participante detalhou como está sendo o processo. "Fiquei o dia hoje mais reservada, mais off. Foi dia de terapia, dia de rever algumas coisas, de mexer em feridas. Tem sido um processo muito doloroso, as coisas seguem se encaminhando para um cenário trágico e, hoje, eu tive que tomar algumas decisões importantes para o meu futuro", revelou nos stories do Instagram.

A professora de história reforçou que está sendo difícil, mas vai passar: "Não é fácil, é difícil. A dor de amor passa".

Camila ainda ressaltou a importância da terapia para lidar com a situação: "Estou me respeitando nesse processo, fazendo terapia, sendo acompanhada por uma psicóloga. Tenho há muitos anos na minha vida e está sendo essencial para passar por isso. É sobre mulheres que se apoiam acima de tudo".

Recentemente, ela questionou a família do brother: "Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas 'super entenderem o meu lado', mas acharem que eu deveria esperar ele sair para 'resolver', ou seja, ser chacota para um país todo em silêncio porque o bonito não sabe o que está acontecendo", pontuou no X (antigo Twitter).

