BBB 24: Ex-esposa de Buda afirmou que não tem apoio da família do ex

Camila Moura, ex de Buda, respondeu algumas perguntas na tarde de hoje (5). Ao ser questionada se está recebendo apoio da família do ex, ainda confinado na casa do BBB 24 (Globo), respondeu firmemente com um "não".

O que aconteceu

Após Buda demonstrar interesse por Pitel dentro da casa do BBB 24 (Globo), Camila anunciou o término com o brother, que ainda está confinado, em suas redes sociais. A repercussão foi tão intensa que em poucas horas suas redes foram inundadas por novos seguidores ávidos por mais informações sobre o ocorrido.

Hoje (5), Camila abriu uma "Caixa de Perguntas" para que os seguidores pudessem tirar suas dúvidas. Uma das principais dúvidas foi em torno da relação da professora com a família do ex. Ainda abalada, ela compartilhou: "Quem tentou contato comigo foi só a irmã dele, ela disse que entende eu estar chateada, mas ela achava que eu não deveria fazer nada, que deveria esperar o "bonito" (Buda) para conversar com ele".

"Em compensação, os amigos do Lucas (Buda), me esculhambaram, me chamaram de oportunista, falaram que eu estava me aproveitando da fama do Lucas", contou a professora.

Ela também disse que descobriu os comentários dos amigos por um grupo que ainda fazia parte. "Foi muito interessante, aliás, ver essa galerinha progressista passando pano para 'esquerdomacho', interessante", ironizou Camila.

Em seguida, respondeu a seguinte pergunta: "Você está recebendo algum apoio emocional da família do seu ex?", a resposta de Camila foi "Não".

