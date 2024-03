Ataques de fúria de apresentador de 'Queer Eye' causaram medo em equipe

Fontes do set da produção revelaram que Jonathan Van Ness, 36, apresentador e cabeleireiro do show, tinha um comportamento reprovável e assustador.

Em uma reportagem da Rolling Stone publicada nesta terça-feira (5), três fontes anônimas que trabalharam com o cabeleireiro o descreverem como 'emocionalmente abusivo e com problemas de raiva'. Outras fontes da produção do programa contaram que estava difícil continuar as gravações devido ao seu comportamento nos bastidores.

Funcionários declararam que era terrível trabalhar ao lado de Van Ness e citaram ser um "pesadelo" e humilhante" conviver com o "monstro". Durante as gravações, o cabeleireiro explodia pelo menos uma vez por semana.

"Há um sentimento de 'medo' em torno dele quando fica com raiva. É quase como um desenho animado onde isso emana. É intenso e assustador. Ele gritava", afirma uma fonte da produção. Seis fontes afirma que a personalidade pública de Jonathan, doce e calorosa, contrasta com as características que demonstrava nos bastidores, em que sempre gritava com alguém.

De acordo com depoimentos dados à revista, por mais que o show vendesse que o quinteto era composto por grandes amigos, os apresentadores nunca foram próximos. "Como não é óbvio para todos que nenhuma dessas pessoas é amiga? Nenhum deles. Eles não saem socialmente", falou um membro da produção.

Os Cinco Fabulosos competiam entre si por mais tempo de tela e pelas melhores falas, enquanto disputavam quem seria a estrela principal do programa.

As fontes afirmaram que outros 'Fabulosos' também tinham comportamentos difíceis em alguns momentos. Com a conduta do cabeleireiro especialmente pior que o dos outros, havia recusas em gravar juntos. "Houve momentos em que não podíamos nem filmar cenas com certos membros juntos porque as coisas ficaram muito ruins."

Segundo duas fontes, os executivos da Netflix tiveram algumas reuniões com Jonathan para falar de seu comportamento e como tratava a equipe. Porém, os encontros resultaram em poucas mudanças no cabeleireiro.