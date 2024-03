Após matar animais, Luzia é desmascarada em ''Mulheres de Areia'

Depois de matar as aves da fazenda e conseguir colocar a culpa em Malu (Viviane Pasmanter), Luzia (Cibele Larrama) é desmascarada no capítulo de quarta (06) da novela "Mulheres de Areia" (Globo).

Se sentindo ofendida após ser acusada pelo marido de envenenar animais, a filha de Clarita (Susana Vieira) abandona o local. Desconfiada que a cunhada é inocente, Celina (Suely Franco) flagra a empregada com um frasco de veneno.

A mulher logo conta tudo para Alaor (Humberto Martins), que coloca Luzia contra a parede. Acuada, a moça revela todos seus crimes.

A jovem confessa que assassinou as aves da fazenda. Ela conta também que foi a responsável de outras armações contra Malu, como soltar uma cobra venenosa para tentar matar a rival e afrouxar a cela do cavalo no qual a irmã de Marcos (Guilherme Fontes) galopava.

Ao confessar sua paixão pelo patrão, Luzia é humilhada por Alaor. "Você não gosta de ninguém! Você é má! Você tem um coração de pedra e nunca vai ser feliz na sua vida com essa maldade sua! Some daqui, que eu não quero mais ver você aqui dentro!", grita o fazendeiro.

Depois de ser expulsa, a rival de Malu pega suas coisas e deixa o local. Em suas últimas cenas, ela aparece chorando e pegando carona em uma carroça, assim indo embora para sempre da vida de Alaor e sua família.

A reprise de "Mulheres de Areia", novela de 1993, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, na Globo.