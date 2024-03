Após cair em plano de Cris, Giovanni decide se casar com vilã

Ísis comunica a Giovanni que continua ressentida e solicita que ele apoie Cris e o suposto bebê. Cris e Marcos se ameaçam mutuamente.

Natália declara a Carol que não aceitará as desculpas de Marcos. No seu cativeiro, Jonas fica incrédulo com o comportamento de Helena.

Giovanni opta por se casar com Cris, que celebra o êxito do seu plano. Carol dá uma oportunidade a Carlinhos. Vic desabafa com Nando sobre seus sentimentos por Renée e Márcia.

Tony revela a Giovanni que ele e Cris tramaram para prejudicar seu relacionamento com Ísis. Cris confessa a Helena sua intenção de se casar e revela que é Ísis quem está realmente esperando um filho de Giovanni.