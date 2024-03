Veja as defesas dos emparedados na 11ª berlinda do BBB 24

Alane, Davi e Michel estão emparedados na 11ª berlinda do BBB 24 (Globo) Saiba a defesa de cada um deles.

O que aconteceu

O líder Lucas indicou Michel direto ao Paredão. Após atender ao Big Fone, Davi estava emparedado. Como contragolpe, ele indicou Yasmin. Na votação da casa, Alane se deu mal e foi o mais votado. Após a Prova Bate e Volta, Yasmin se salvou da berlinda.

Alane: "Sábado é meu aniversário de 35 anos, e eu espero de todo o meu coração que vocês me ajudem a realizar esse sonho"

Davi: "Vim pro Big Brohter pra ser verdadeiro e sincero. Não tenho medo de me entregar pro jogo. Peço ajuda do meu nordeste, conto com a ajuda de vocês e colaboração"

Michel: "Tô aqui estreando o Paredão. Vocês estão vendo minha movimentação inteira aqui, por isso que eu estreei no Paredão só agora depois da metade do jogo"

