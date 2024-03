Vida nos EUA, sogra e sexo aos 40: Tania Khalill e Jairzinho abrem coração

Qual é o segredo de um casamento perfeito? O que fazer para uma relação duradoura? E para manter a chama acesa? Casados há 23 anos, a atriz Tania Khalill, 46, e o cantor Jairzinho, 48, não têm um manual, mas recebem diversas perguntas diariamente pelas redes sociais sobre a vida do casal.

Programão de Casal

Vivendo nos Estados Unidos há seis anos, os brasileiros decidiram criar um videocast — disponível no YouTube e no Instagram — para debater assuntos que envolvem a convivência em família. O projeto fala desde música, cinema e viagens, que são programões clássicos de todo casal, até exibir uma conversa com a sogra e papo sobre libido.

Um jantar a dois é um programão de casal, mas "as coisas ordinárias" do dia a dia também, defende Tania. Eles não têm uma receita de bolo do "casamento perfeito", mas acredita que as coisas simples são fundamentais para essa manutenção. O projeto serve para que os dois se conectem mais após mais de 20 anos juntos.

Não existe manual de 'como dar certo'. O que é dar certo? Com a maturidade, a gente fala muito sobre a persistência e sobre a instabilidade que é estar junto. Tem uma estabilidade, mas é instável também. Dias que acordam chuvosos, outros ensolarados... E, nesse mundo de Instagram e Tik Tok, tudo passa muito rápido. Nessa agilidade de consumo de informação, a mente não aquieta. Se a gente vive um relacionamento nessa velocidade, querendo estímulo o tempo inteiro, você começa a achar que não tem nada. Tá destinado a não dar certo.

Tania Khalill

A gente se comunica de uma maneira mais calma e, através dessa impressão, as pessoas falam que a gente tá sempre super zen. A gente tem realmente essa temperatura, mas na nossa dinâmica em família, tem momentos mais quentes, fervendo, e outros momentos mais tranquilos. O que a gente quer explorar nesse conteúdo é justamente mostrar que os estereótipos dos casais são superficiais.

Jairzinho

Tania Khalill e Jair Oliveira Imagem: Divulgação

Uma conversa com a sogra também pode ser um programão de casal. No episódio que vai ao ar hoje (4), às 21h15 (horário de Brasília), no @programaodecasal, eles recebem a mãe de Jairzinho. "Uma pessoa que amamos... A sogra pode ter mil funções num programação de casal. Uma sogra que foi casada com Jair Rodrigues, que aguentou milhões de coisas maravilhosas e desafiadoras, porque ele era uma figura única que atingiu o mundo inteiro com sua beleza, leveza e brincadeira. É legal ouvir quem atravessou 30 ou 40 anos [de casamento]. A gente aprende com o tempo", afirma Tania.

Além de fazer o próprio "programão de casal", os dois também querem ouvir histórias de outros casais, seja de fãs que comentam ao vivo ou convidados em entrevistas. O projeto, que está na cabeça deles há anos, começa na web, mas pode ganhar outros formatos. Eles estudam a viabilidade de levá-lo para, quem sabe, em parceria com uma produtora de Nova York, para o streaming ou a TV. "A gente gosta de explorar novos formatos", diz Jairzinho.

Sexo? "As pessoas perguntam"

Tania e Jairzinho revelam que recebem muitas perguntas sobre a vida íntima após 20 anos de casados. Além disso, muitos relatos de fãs sobre a vida íntima deles. Por isso, o assunto também estará no Programão de Casal, sempre de forma leve, claro.

Mais íntimo que o sexo, é a ligação espiritual... A prática é a única forma de manter a relação: praticar paixão, paciência, libido e sexo. Quando a gente desiste de praticar, fica mais difícil resgatar. Às vezes, a gente pratica a paciência sem estar a fim de ser paciente. Assim como, pratica-se o sexo sem estar num momento incrível. Às vezes pratica-se mais, às vezes, menos... Praticar é não pausar. É um verbo de ação.

Tania Khalill

Dentro desse universo todo, entra o romantismo, e o sexo. É aquela história de estar junto, ver uma série de TV comendo pipoca... Essas coisas são bestas. Quando a gente começa a relatar como acontece aqui, as pessoas se identificam imediatamente. Tem a coisa da libido, às vezes, você está mais interessado que o outro, às vezes, é o outro. Às vezes, os dois estão. São coisas comuns a todos os casais, mas a gente fica achando que é um problema que acontece só com a gente.

Jairzinho

Tania Khalill e Jair Oliveira Imagem: Divulgação

Eles vão voltar ao Brasil?

Eles sempre voltam ao Brasil para visitar familiares e para trabalhar, mas viver aqui novamente não está nos planos. No ano passado, por exemplo, vieram ao país para fazer shows do projeto Grandes Pequeninos — no qual cantam ao lado das filhas adolescentes, Laura e Isabella.

A mudança para os Estados Unidos foi uma forma de reivenção aos 40 para o casal. Lá, eles seguem tocando a vida artísticas. Jairzinho segue fazendo e lançando músicas. Tania grava participações em séries e explora sua formação em Psicologia. Os dois juntos também dividem tarefas profissionais e protagonizam publicidades ao lado das filhas.

É possível voltar ao Brasil para pequenos projetos e turnês, o que não inclui as grandes novelas, enfatiza Tania. "Sempre amei profundamente aquela adrenalina. Agora, eu escolho não fazer."