Após mudar de vida, Bebel abre boca de sacola e deixa Olavo em maus lençóis

Nos próximos episódios de "Paraíso Tropical", Taís solicita a sua parte na indenização, vislumbrando um recomeço para uma nova fase de sua vida. Enquanto isso, Mateus surpreende Tatiana com um beijo. Isidoro, cauteloso, promete considerar a proposta de Taís.

Lúcia repreende Ivan pelo incidente do roubo do barco, resultando em um pedido de desculpas deste a Mateus. Em uma reviravolta surpreendente, Ivan compartilha com Lúcia e Paula que Marion teve um caso com Xavier, revelando também suas próprias origens tumultuadas, sendo filho de um ex-motorista da mãe, criado por Alcides que nunca o aceitou.

A trama ganha mais complexidade quando Olavo revela a Xavier que o perdoou, mas que Marion é irreconciliável aos seus olhos, culpando-a pela morte de seu pai. Lúcia convida Ivan para se juntar a ela no trabalho. Enquanto isso, Jáder escuta Olavo marcando um encontro com Alice.

Bebel, por sua vez, compartilha com Virgínia e Belisário que Olavo é seu protetor. Urbano convida Marion para o casamento de Fred, estendendo uma oferta que Taís acredita que Ivan deveria aceitar. Jáder, por sua vez, arma um encontro com Bebel no Duvivier, mas a situação se complica quando ele testemunha Olavo entrando com Alice. Virgínia decide transformar Bebel para o casamento, e Isidoro debate internamente sobre o pedido de Taís.

Rodrigo entrega um relatório do detetive sobre Lúcia a Antenor, adicionando mais uma camada de mistério à história. Enquanto Isidoro planeja uma conversa com Clemente sobre a proposta de Taís, Olavo tem uma reação intensa ao ver Bebel no casamento, enquanto Marion percebe o nervosismo do mesmo.

Urbano, por sua vez, fica impressionado com Bebel, enquanto Mateus cumprimenta Fred e Dinorá não dá atenção a Gustavo. A situação no casamento atinge um ponto de tensão quando Rita revela a Heitor que Fred chantageou Neli, pedindo que Camila repense o casamento. Camila, então, decide ponderar sobre sua escolha, deixando o desfecho da trama ainda mais imprevisível.