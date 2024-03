Prova Bate e Volta salva um dos brothers do 11º Paredão

Yasmin venceu a Prova Bate e Volta e garantiu sua permanência por mais uma semana no BBB 24 (Globo), se salvando do décimo Paredão do reality. Alane, Davi e Yasmin participaram da Prova de hoje. Michel não participou por ser indicado pelo líder.

Entenda a prova

A prova tinha 3 fases. Na primeira fase, era necessário realizar uma cotação. O primeiro a encontrar a mensagem 'Avalie seu celular' passa de fase.

Na segunda fase, eles deveriam encontrar um novo celular, passando de fase novamente.

Na terceira fase, quem encontrasse uma caixa com moedas estaria livre do Paredão.

