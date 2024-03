Paolla Oliveira lamenta fim de férias nas Maldivas: 'Pena que dura pouco'

Paolla Oliveira, 41, confirmou que suas férias acabaram nesta segunda-feira (4). A atriz deu mais detalhes sobre o retorno à rotina.

O que aconteceu

Paolla brincou sobre suas férias. "Falaram que essas férias não iam acabar nunca, né? Maravilhoso, pena que dura pouco. Acordo eu hoje, assim [mexendo no cabelo] já, plena, mentira, olha quem eu encontro: todos eles de novo. Eles voltaram a me perseguir, olha ali", disse em um story no Instagram.

A atriz comentou que voltou aos trabalhos e contará tudo para os fãs: "Mariana veio de onça, dizendo aqui que a onça agora é ela... vamos ver. Começamos de novo mais um dia de trabalho, como outro qualquer, muitos que virão esse ano, e a gente vai contando tudo aqui para vocês".

A famosa viajou para as Ilhas Maldivas com Diogo Nogueira. O casal curtiu as férias após uma maratona de Carnaval e compartilhou tudo com os seguidores nas redes sociais.