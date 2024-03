Ostentação, reality show, viagens: quem é o modelo que conquistou Boca Rosa

Bianca Andrade, 29, assumiu o relacionamento com o modelo italiano Luca Daffrè, no domingo (3), por meio de uma série de publicações nas redes sociais.

"Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza de que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei", escreveu a famosa, no Instagram.

Quem é o modelo

Daffrè é natural de Trento, na Itália, e tem 29 anos.

Ele participou de três programas de televisão ao longo dos últimos anos. A primeira aparição foi em Uomini e Donne - programa em que buscava uma alma-gêmea.

Modelo também foi um dos participantes da versão italiana do Temptation Island e esteve no L'isola dei Famosi — versão italiana do reality show No Limite.

Daffrè acumula mais de 511 mil seguidores no Instagram. Na rede social, o rapaz compartilha frequentemente dicas de moda, detalhes da rotina de atividades físicas e registros de viagens.

O novo amor de Bianca Andrade também ostenta uma vida de luxo. No Instagram, por exemplo, há diversas publicações com carros, jatinho e voos de primeira classe.

A prática de esportes faz parte da rotina de Daffrè.