Não é conto de fadas, tem castelo à venda na Espanha. Você compraria um?

Quem nunca sonhou em morar em um castelo, viver uma vida de luxo e riqueza que atire a primeira pedra. Para quem pensa que isso é impossível, veja só esse anúncio: "oportunidade de adquirir um edifício único, emblemático e exclusivo". Essa é a frase com a qual uma imobiliária tenta seduzir algum possível comprador de um castelo medieval.

A construção foi colocada à venda na Espanha pela módica quantia de 45 mil euros (R$ 240 mil aproximadamente), mas só tem um problema: ele está completamente em ruínas.

Imagem: Commons

O anúncio avisa que o imóvel precisa de reformas e descreve que a construção tem 1.300 metros quadrados, uma torre de 15 metros de altura e que parte das muralhas permanecem em pé.

Ainda segundo a descrição e as fotos, aos pés do castelo fica um pequeno santuário. Nos restos das muralhas visíveis nas imagens é possível observar estilos muçulmano e gótico.

Mas que castelo é esse?

Imagem: Commons

Imagem: Commons

Trata-se do Castelo de la Raya, localizado na província de Soria, na região norte da Espanha, que foi declarado bem de interesse cultural no país. O que hoje está em ruínas, no passado foi uma fortaleza medieval. O edifício, que fica no alto de uma colina, foi construído a pedido de Alfonso 8 entre os séculos 12 e 13 para servir de ponto de controle.

Imagem: Commons

Na década de 1970, o castelo foi leiloado com a condição de que o comprador teria um prazo de até 25 anos para reformar e manter o imóvel, mas isso não aconteceu e hoje ele está à espera de um novo dono, anunciado em uma imobiliária.

Realeza por uma noite

Para os mais abastados que ficaram interessados em adquirir a propriedade real, é bom saber que na Espanha já há outros vários castelos que estavam em ruínas, foram recuperados e hoje são bem-sucedidos hotéis.

Mas se o seu dinheiro não é suficiente para comprar a propriedade, você ainda pode pelo menos visitar algumas das que já foram recuperadas e passar pela experiência de se hospedar em uma delas e dormir como um rei.

Hotel Castillo de Grisel Imagem: Reprodução

Por 1.440 euros (quase R$ 8.000) é possível alugar por duas noites os sete quartos desse castelo gótico do século 14, declarado Bem de Interesse Cultural e que foi convertido em hotel. Ele fica em Grisel, na província de Zaragoza, região de Aragó.

Imagina dormir, literalmente, como um rei, com direito a paredes de pedra, cama de dossel, uma grande mesa para banquete, banheira de hidromassagem e lareira. Uma estadia para vivenciar como era a vida em outra época, como se entrasse em um filme mesmo.

Algumas pessoas reservam esse tipo de alojamento para casamentos, festas temáticas ou até mesmo para eventos de empresas.

Do mais simples ao mais luxuoso

Outra opção é ir até o sul da Espanha e se alojar pela pechincha de 100 euros por noite, para duas pessoas, (cerca de R$ 535) no Castillo de Monda.

Hotel Castillo de Monda Imagem: Commons

Esse castelo também foi recuperado a partir de uma ruína, como o que está à venda, e é hoje um hotel 4 estrelas que conta com piscina, spa, restaurante, jardim e belas vistas, rodeado de natureza. Ele fica a 38 quilômetros da bela cidade de Málaga.

Mas se você estiver procurando por algo mais luxuoso, o Castillo del Bosque La Zoreda oferece estadia digna de reis ou rainhas. É um hotel spa 5 estrelas que fica muito perto da cidade de Oviedo, na província de Astúrias.

Hotel Spa Castillo del Bosque La Zoreda Imagem: Reprodução

As suítes oferecem banheira de hidromassagem particular em um terraço com vistas para um vale. A suíte La Torre é maior do que muitos apartamentos, tem nada menos do que 160 metros quadrados. O preço para duas pessoas para passar uma noite ali é de 428 euros (quase R$ 2.300).