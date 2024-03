Atriz que rebolou no colo de Enzo Celulari é ex-namorada de famosa

No último final de semana, Laryssa Ayres foi filmada rebolando no colo de Enzo Celulari. A cena aconteceu na festa de aniversário de 27 anos da atriz, no Rio de Janeiro.

Quem é Laryssa Ayres?

Atriz já atuou em novelas da TV Globo e da Record. Entre 2016 e 2017, Laryssa interpretou Jéssica em "Malhação: Pro Dia Nascer Feliz". Ela também viveu Diana em "O Sétimo Guardião". Na RecordTV, Laryssa atuou em "Apocalipse" e "Gênesis". Ela também trabalhou no filme de suspense "Mate-Me Por Favor".

Laryssa é ex-namorada da atriz Maria Maya, filha de Wolf Maya. Elas ficaram juntas de 2019 a 2021. Laryssa também já namorou a influenciadora digital Thais Ribeiro.

Laryssa Ayres namorou Maria Maya de 2019 a 2021 Imagem: Reprodução/Instagram/@laryssayres

A atriz virou notícia em 2021 após ser flagrada expulsando um homem do vagão feminino do metrô no Rio de Janeiro. "Ele bateu o pé, disse que eu não tinha direito nenhum e que se eu quisesse fazer alguma coisa que eu fosse em outro vagão retirar mulheres que estão juntas com outros homens. Não tem o menor sentido", disse Laryssa, em entrevista ao Se Joga, na época.