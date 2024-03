Juliette rebate haters e planeja carreira na música sem Anitta na sua cola

Juliette, 34, vive um 2024 de novidades na vida profissional. Após o fim da parceria com Anitta, a cantora tem uma nova equipe gerindo a sua carreira artística e visa ter um ano de aprendizado e amadurecimento artístico.

[Em 2024] acho que é uma Juliette mais madura, sim. Uma Juliette mais corajosa, sim, mas uma Juliette que quer crescer todo dia, que quer aprender todo dia, que não tá terminada. Eu não quero estar terminada. Quem termina morre e eu quero viver.

Juliette, em entrevista a Splash

Fim da parceria com Anitta

Juliette anunciou o fim da relação profissional com a Rodamoinho, empresa de Anitta, em novembro de 2023. A decisão de romper, "em comum acordo", o vínculo com a empresa da artista ocorreu após algumas polêmicas envolvendo acusações de plágio em trabalhos da paraibana.

A Splash, Juliette não entrou em detalhes, por exemplo, em relação à polêmica sobre o trabalho "Magia Amarela" ser acusado de plagiar "AmarElo", de Emicida. Ela, no entanto, deixou claro que já se acertou com Emicida e Evandro Fióti e o caso serviu como aprendizado para a vida.

"Acho que isso já foi muito falado e toca num lugar que é bem delicado. Acho que o que tinha de ser falado foi falado, tanto com Emicida quanto com o público, e já foi extremamente esclarecido. Acho que são processos e a gente precisa viver todos eles e aprender, isso já está bem amadurecido", disse.

A cantora ainda conta que a relação com Anitta ficou ainda melhor após o fim do vínculo. Afinal, não há mais questões burocráticas que roubam a cena nos encontros de amigas.

[Relação ficou] até melhor, porque eu não preciso falar de coisas burocráticas. É igual um filho que ama os pais e que mora sozinho ou irmãos que moram separados e a relação fica até mais próxima, porque não tem tanta obrigação, não tem tanta burocracia... Toda mudança é difícil, mas elas são positivas também e necessárias para a gente andar com os próprios pés. De amizade 100%, até mais próximo, até mais leve.

Juliette

"Os fãs sempre pediram"

Juliette lançou o remix de "Tengo", parceria profissional com Kadu Martins e Rogerinho, poucos dias antes do Carnaval. O novo trabalho foi um presente aos fãs que pediam o remix do single que se tornou o mais ouvido no Spotify Brasil em agosto passado e em Portugal, no último mês de dezembro.

Os fãs que sempre pediram remix... Tengo é uma mistura de tantas coisas, mas tudo isso com a minha identidade, tudo que eu gosto, tudo o que a música me traz de sensação. A história da música é uma releitura da música ("A Morte do Vaqueiro") que fala "Tengo Lengo Tento", que é de Luiz Gonzaga. Eu acho que representa muito esse som do Triângulo da Zabumba, esse ritmo do Nordeste. Então, eu peguei isso que me trazia boas memórias e a gente fez uma releitura pop.

Juliette

Segundo a cantora, "Tengo" traz uma mensagem de empoderamento e sensualidade ao público. "Quando eu falo 'tengo, lengo tento', tenho um borogodó e aí eu quis deixar mais a minha cara. A gente saiu colocando tanto coisas mais leves, mais despojadas, como uma mensagem bacana que a música tem que traz empoderamento que traz uma sensualidade. Acho que misturei tudo o que eu gosto e quero trazer e a música ficou bem legal e diferente".

A artista não escondeu que ficou "toda boba" ao descobrir que a canção de seu primeiro disco foi a mais ouvida no Brasil e em Portugal. "Esse primeiro trabalho fiz muito de coração. É óbvio que a gente espera que faça muito sucesso, é o objetivo também, mas eu não esperava isso que pegasse o primeiro lugar. Até porque é um ritmo que é mais diferente, não é um ritmo comum... Fiquei muito feliz quando tive a notícia e falei: 'Meu Deus e agora o que eu faço'".

Faço com a música um meio de comunicação dos meus sentimentos. Acho que "Tengo" traz muito isso, pertencimento, identidade e é genuíno, é algo muito meu e que me conecta com vários lugares. Me conecta com as minhas lembranças do forró, me conecta com a vontade de dançar, me conecta com mensagens de empoderamento, me conecta com sensualidade. A música traz muito isso sempre que a música ela me transporta para vários sentimentos ou tristeza, ou felicidade, ou celebração, ou sensualidade. Eu acho que Tengo é um mix de muita coisa.

Juliette

"Vou conquistando a pessoa"

Campeã do BBB 21, Juliette deixou de atuar como maquiadora e advogada para realizar o sonho de se tornar cantora. Desde então, ela ouve comentários de algumas celebridades sobre não ser reconhecida como artista e vê com naturalidade por todos ainda estarem se adaptando em vê-la em cima dos palcos.

Ainda há uma resistência aqui e outra ali de [me] ouvir ainda. As pessoas estão se adaptando a me enxergar nesse lugar, é um fato, mas é legal, é gostoso, porque eu vou conquistando a pessoa e isso se torna ainda mais bonito, que é uma conquista, é mérito meu.

Juliette

Ela iniciou a carreira como cantora assim que saiu do Big Brother Brasil e se diz feliz em ver que os estudos estão a ajudando a estar em constante evolução. "Com tanta novidade, correria, surpresas e coisas grandiosas, isso deixa você um pouco insegura, mas eu sempre fui essa mulher forte nas áreas que eu dominava. Digo se você me visse atuando como advogada ou maquiadora, você ia enxergar essa mulher forte e na música era um bebê, ainda sou um bebê. Então, há coisas que só a confiança e o tempo nos dá. Acho que o que se vê hoje é uma pessoa mais segura, porque estudei mais, eu tive mais experiências. O tempo passou um pouco eu me fortaleci de novo".

Sobre não ser reconhecida como artista, Juliette diz se sentir abraçada por quem admira e afirma que só acha ruim "limitar a arte a padrões estabelecidos". "Acho que tem duas visões. Primeiro, eu acho que sou muito bem abraçada pelos grandes artistas, os que eu mais admiro. Tenho esse respaldo e incentivo. Se escuto de Caetano, de Gil, de Chico César, de Anitta, de Ivete, de Elba Ramalho, referências para mim, eu acho que isso é um abraço da classe artística e isso eu já tenho".