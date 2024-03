Gal Costa: empresa da cantora tem dívida de R$ 738 mil em impostos

A GMC Produções Artísticas, empresa que tem como sócias Gal Costa (1945-2022) e a ex-empresária da cantora, Wilma Petrillo, acumula uma dívida de R$ 738 mil em impostos.

O levantamento de Splash, que teve acesso exclusivo a detalhes dos débitos, considera dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Prefeitura de São Paulo e do Tribunal de Justiça do estado.

O que aconteceu

A reportagem analisou processos de cobrança e identificou dívidas com a União e a Prefeitura de São Paulo. Entre as ações estão débitos de ISS (Imposto Sobre Serviço), Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos e previdenciários.

Os débitos com tributos previdenciários somam R$ 188.401,79, de acordo com informações da Fazenda Nacional. Já as dívidas com a Prefeitura da capital paulista chegam a R$ 549.861,79 — valores apurados até 1 de março de 2023.

Há duas cobranças referentes à taxa de coleta de lixo em aberto no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Na primeira, de 2021, a prefeitura da capital paulista cobra R$ 21 mil. Na outra, protocolada em 2023, a cobrança é de R$ 24 mil.

Dívida com ISS (Imposto Sobre Serviço), tributo cobrado pelo município, chega a 486.633,63 — considerando o período de 2016 a 2020. "A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo informa que todos os créditos inscritos em dívida ativa são objetos de cobrança, de forma judicial ou extrajudicial", respondeu a Prefeitura, após questionamento da reportagem.

A GMC Produções Artísticas foi criada em 21 de dezembro de 2012, com um capital social de R$ 30 mil. A situação cadastral da empresa, que está inscrita para atuar nas áreas de artes cênicas e espetáculos, consta como "ativa" no sistema da Receita Federal.

Mas, afinal, quem comandava o negócio?

Segundo uma ex-funcionária ouvida por Splash, Gal era dona de 90% do negócio e Wilma de 10%. Ela, que atuava no departamento administrativo das empresas, afirma que era a artista quem decidia o que seria pago.

Uma reportagem da revista Piauí, de julho de 2023, indicou que as dívidas só cresceram ao longo dos últimos anos — período em que Wilma teria assumido o comando dos negócios. Segundo a publicação, os débitos se estendiam a funcionários domésticos, colégio do filho de Gal, restaurantes e até mesmo à Receita Federal dos Estados Unidos.

A empresária, que também é a inventariante dos bens deixados por Gal, foi procurada por Splash, mas não retornou. O espaço permanece aberto.

Gal vendeu imóveis para pagar dívidas

Já a defesa de Gabriel, filho de Gal, afirmou que cabe a Wilma apresentar essas dívidas no inventário e completou: "Por enquanto, o que sabemos é que à medida que Gal vendia um imóvel, ela pagava dívidas e comprava outro imóvel, com recursos sempre da venda de bens adquiridos com recursos exclusivamente dela". A declaração é da advogada Luci Vieira Nunes, que ao lado de Mariana Athayde atuam na defesa do rapaz.

A advogada também destacou que a ex-empresária de Gal nunca desembolsou dinheiro próprio para a compra de bens em comum. "Wilma nunca aportou recursos para compra de imóveis, por isso não pode ser considerada meeira — quem sucede os bens do falecido em razão do regime de separação parcial de bens."

A herança de Gal Costa

Wilma foi nomeada inventariante dos bens deixados pela estrela da MPB no segundo semestre de 2023. À época, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária, porque ainda não havia completado 18 anos.

Cerca de um mês antes, o rapaz chegou a ser convocado pelo TJ para reconhecer se havia ou não uma união estável entre a mãe e a "madrinha". Diante da manifestação contrária da Defensoria Pública, porém, ela decidiu entrar com um novo pedido de união estável.

Agora, após atingir a maioridade, o filho de Gal reivindica o direito à herança deixada pela cantora. Ele contesta a fração pretendida pela ex-empresária da artista. O processo corre em segredo de justiça no TJ-SP.

Gabriel também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando era menor. A existência do processo foi confirmada à reportagem de Splash pela advogada do jovem.

Um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, no dia 18 de fevereiro, expõe uma briga entre Gabriel e Wilma. Na gravação, que conta com quase oito minutos, a ex-empresária de Gal pressiona o rapaz a assinar um termo de reconhecimento de dívida com a gravadora Biscoito Fino. Ela queria um adiantamento de royalties da artista.