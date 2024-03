'Ele é desumano, tóxico pra c*ralho', dispara Yasmin sobre Davi

Yasmin Brunet reclamou com Leidy sobre Davi, após brother chamá-la de 'inútil' ao puxá-la para o Paredão no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Davi tinha direito a um contragolpe após ser emparedado com o Big Fone, e puxou Yasmin Brunet. Ele disse que a sister era 'uma jogadora inútil'.

A modelo venceu a prova Bate e Volta, e disparou ofensas a Davi após a finalização da formação do Paredão com Davi, Alane e Michel.

Yasmin: "Jogador fraco pra c*ralho. Homem fraco faz isso, que não tem argumento, então tem que usar a falta de respeito. Não vou ser subterrânea e entrar no joguinho dele. Depois do que ele fez com a Wanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano esse menino. Tóxico pra c*ralho!"

Leidy: "Isabelle olhou pra mim quando ele falou isso. Ele falou: 'Inútil', e ela olhou pra mim e balançou a cabeça"

Yasmin: "A parada dele foi comigo e com a Wanessa desde o início, o Brasil tá de prova. Ele tirou a Wanessa"

