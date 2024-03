Boing Boing diz estar com depressão após colocar 6 litros de silicone

Sabrina Boing Boing, 39, afirmou que está com depressão por conta da cirurgia que realizou para colocar 6 litros de silicone.

O que aconteceu

A tatuadora contou que está com depressão no pós-operatório: "Todo mundo já ouviu falar em depressão pós-parto, mas já ouviram falar em depressão pós-peito? Isso é real e não é um negócio que não acontece só comigo. Conversei com o cirurgião e com outras pacientes, não só de peito, é tipo uma depressão que dá após cirurgia plástica."

Ela disse que ficou apática no primeiro dia e que causou preocupação em quem estava a acompanhando. "Nunca tinha sofria com essa depressão pós-operatória, e olha que já fiz algumas cirurgias. Não sei se é porque fazia algum tempo que não fazia ou se foi porque aconteceram muitas coisas ruins antes dessa cirurgia. Bateu uma bad, vocês não têm ideia. Fiz vários procedimentos, mas o pior de tudo foi a minha cabeça. Fiquei realmente mal, fiquei apática no primeiro dia. Isso deixou quem estava me acompanhando preocupado."

Sabrina afirmou que chegou a se arrepender de ter feito a cirurgia quando ainda estava no hospital. No desabafo, ela disse que não conseguia se olhar no espelho. "Quem vê sorriso na foto, não sabe como a pessoa estava. Minha cabeça estava em outro plano. Passou, graças a Deus, mas foram dias e noites longos", completou.

A DJ se tornou uma das mulheres com os maiores seios do mundo após colocar 6 litros de silicone nos seios.