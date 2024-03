BBB 24: torcida reage na enquete UOL e brother pode sair com rejeição

Do UOL, em São Paulo

Se antes a diferença entre Davi e Michel era relativamente pequena, o cenário agora é outro. O professor corre o risco de ser eliminado no paredão do BBB 24 com rejeição.

O que diz a enquete

De acordo com a parcial do UOL, atualizada às 16h50, Michel deu um salto e agora já aparece com 70,04% dos votos. Nas parciais anteriores, ele aparecia na casa dos 60%.

A torcida de Davi vem reagindo na tarde desta segunda-feira (4). O motorista de aplicativo agora tem 28,53% dos votos para deixar a casa.

Alane é a participante mais segura na berlinda desta semana. A bailarina está com 1,43% dos votos. Até então, ela não chegou a bater 2%.

A votação é para escolher quem deve ser eliminado. O resultado será divulgado nesta terça-feira (5), logo após a novela "Renascer", a partir das 22h25.