BBB 24: Equipes dividem torcidas entre Davi e Michel; Alane fica de fora

Se a casa do BBB 24 (Globo) está dividida no 11º Paredão, a equipe dos brothers também. Veja quem está torcendo para quem nesta berlinda.

Fora Davi

As equipes dos participantes do Gnomo, do trio "Puxadinho" e de Yasmin Brunet apontaram que estão torcendo para Michel continuar no jogo, pedindo a eliminação de Davi.

O paredão está formado: Michel x Davi x Alane. Dos três, apenas @omichelribeiro é aliado da Fernanda, além de ter sido um ponto de apoio e sensibilidade em um momento muito delicado. Diante disso, tendo em vista o posicionamento de sua equipe, também seremos #ForaDavi! #BBB24… -- Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) March 4, 2024

Medo não é uma opção e paciência tem limite! Por muito tempo, a estratégia adotada por Davi e por sua equipe foi de mantê-lo como intocável, mas, desde que percebemos a sujeira feita dentro e fora do jogo, nunca nos calamos. Dessa vez não seria diferente, principalmente com um… -- Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) March 4, 2024

Nesse paredão somos FORA DAVI!



Seguindo a lógica que dos três emparedados, apenas o @omichelribeiro joga do mesmo lado que a Pitel, iremos seguir apoiando ele e o posicionamento dado pela equipe oficial.



Queremos continuar a ver o "macho fulero" e a "fêmea fulera" trocando… -- Pitel 🤏🏽 (@giovannapitel) March 4, 2024

Bom, furacões. O nosso posicionamento não poderia ser diferente, visando que Davi é um rival direto da Leidy no jogo, nesse paredão seremos #ForaDavi. Não dividam votos, votem apenas nele. Conto com vocês! 🫡#BBB24 • #TeamLeidy -- Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) March 4, 2024

NOSSO PRIMEIRO PAREDÃO!🧩



Precisamos MUITO da ajuda de vocês para salvar o Michel!



Somos #FORADAVI.



Não acreditem em fake news e NÃO DIVIDAM OS VOTOS.



FOCO NO GSHOW!



MUTIRÃO FICA MICHEL🧩



✅ A cada 50 VOTOS que você der, comente um EMOJI ou uma LETRA aqui

❌ O voto é… pic.twitter.com/s6dQKx6t6T -- Michel BBB24 🧩 (@omichelribeiro) March 4, 2024

Um das pessoas mais especiais para Raquele dentro da casa está no paredão.



Nosso posicionamento não poderia ser diferente, se não #ForaDavi.



FOCO NO GSHOW. TEXTÃO NÃO DECIDE PAREDÃO.



❌ O voto é para ELIMINAR. Votem no DAVI ❌ #ForaDavi



📲LINK DA VOTAÇÃO:… pic.twitter.com/sjjIqtvSH1 -- Raquele BBB24 🍩 (@raquele_cardozo) March 4, 2024

A Yas não está no paredão, mas um dos maiores oponentes dela no jogo, está!



Muitos podem não enxergar o tipo de jogo baixo e dissimulado, mas não teremos medo do embate e nem de defender o que acreditamos. O papel de vítima por aqui não vai colar!



Somos #ForaDavi! #TeamYasmin -- Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet1) March 4, 2024

Fora Michel

O grupo Fadas declarou torcida para Alane ficar e Michel ser eliminado. Davi e MC Bin Laden também se posicionaram contra o participante.

"Eu não faço muita ideia dessas pessoas que votaram em mim pra eu sair, mas, vocês mais do que ninguém sabem como eu me importo só com vocês."



E precisamos de vocês pra salvar nossa menina! Foco no GSHOW! 💪🏻🪷 #ForaMichel #BBB24 #TeamAlane



🎥 Reprodução TV Globo/Globoplay pic.twitter.com/YMANxmIDkk -- Alane Dias 🪷 (@alanedias_) March 4, 2024

Moranguetes estamos unidos pela permanência da @alanedias_ e @davibritof no paredão desta semana! Além disso, seguindo a estratégia para a permanência deles, somos #ForaMichel, conforme o posicionamento do perfil oficial. Contamos com o apoio de todos! Vamos juntos nessa batalha!… pic.twitter.com/3H6fQ8vLD8 -- Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 4, 2024

MUTIRÃO ESTAMOS NO PAREDÃO



📲 Deu o voto único, comente um EMOJI



📱📣 Está dando voto de torcida, a cada 10 votos comente UM EMOJI aleatório.



🎯 Meta: 2 MIL RESPOSTAS



🚨 O voto é para SAIR, votem no MICHEL!



⏰ENCERRA: 1h



💻 Link: https://t.co/hEll8fSivO#ForaMichel… pic.twitter.com/bUmAaIi22r -- Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 4, 2024

Matteus não está no paredão, mas dois aliados dele estão, e assim como o Matteus protege lá dentro, aqui fora também faremos nossa parte, nosso posicionamento é #ForaMichel



Contamos com todos vocês nessa votação.#TeamMatteus #BBB24 pic.twitter.com/SProONPp3H -- Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) March 4, 2024

Que suas historias e inverdades venham ser contadas aqui fora, nosso posicionamento hoje é por toda mentira que foi inventada sobre o Bin lá dentro, uma historia que mexeu com a cabeça dele e mexe até hoje. Somos #ForaMichel #BBB24 -- MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 4, 2024

Sem torcida declarada

Apesar de Davi ser seu maior aliado no jogo, a equipe de Isabelle não declarou torcida para o brother até o momento. A equipe de Lucas Henrique também não defendeu nenhum dos participantes, mas o Líder da semana indicou Michel para a berlinda.

Dessa vez, Alane foi a única emparedada que não contabilizou torcidas a favor de sua eliminação. Alguns de seus rivais preferiram seguir o posicionamento de Michel e pedir a saída de Davi.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 663886 votos 1,29% Alane 37,16% Davi 61,54% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 663886 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

