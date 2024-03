Alane, Davi e Michel estão no 11º Paredão do BBB 24

Em uma semana com desclassificação de Wanessa Camargo e Big Fone tocando várias vezes, o décimo primeiro paredão do BBB 24 (Globo) está formado entre Alane, Davi e Michel.

Como o Paredão foi formado

Poder do Anjo

Pitel, vencedora da Prova do Anjo, está imune e imunizou Fernanda.

Para a surpresa de uma nação.... Vai surpreender. Minha amiga Fernanda, que sempre esteve comigo no jogo, espero levar pra vida. Pitel

BBB 24: Pitel imuniza Fernanda Imagem: Reprodução/Globoplay

Indicação do Líder

Buda, o Líder, tinha como opção: Alane, Isabelle, Michel e Davi para indicar. Como Davi já estava emparedado pelo Big Fone, entre as opções, ele escolheu Michel.

A gente tem que tomar muito cuidado com a pedra que a gente atira porque, na volta do mundo, ela encontra com a gente. Pensando nesse ensinamento que hoje eu vou colocar o Michel no Paredão. O Michel me indicou ao Paredão e eu fiquei um pouco chateado com a indicação dele. Buda

BBB 24: Líder Lucas indica Michel ao 11º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem votou em quem no Confessionário

Davi votou em Yasmin;

Giovanna votou em Alane;

Alane votou em Yasmin;

Michel votou em Bin Laden;

Nanda votou em Alane;

Matteus votou em Yasmin;

Raquele votou em Bin Laden;

Isabelle votou em Bin Laden;

Yasmin votou em Alane;

Beatriz votou em Bin Laden;

Leidy Elin votou em Bin Laden;

Bin Laden votou em Alane;

Pitel votou em Alane -- com o poder arrematado, ela escolheu votar 2 vezes na sister.

Com 6 votos, Alane foi a mais votada da casa.

Contragolpe do Big Fone

Davi atendeu o Big Fone, foi ao Paredão e ganhou direito a um contragolpe. Ele colocou Yasmin Brunet na berlinda e justificou seu voto.

Eu acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa, no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar no jogo. No dia que ela se movimentou no jogo foi para prejudicar a casa inteira porque ela não estava no VIP. Davi

BBB 24: Davi coloca Yasmin Brunet no Paredão pelo contragolpe Imagem: Reprodução/Globoplay

Prova Bate e Volta

Yasmin estava com a sorte em dia e escapou do Paredão após vencer 3 etapas da prova. Com isso, Alane e Davi se juntaram ao Michel — que não fez a prova por ter sido indicado pelo Líder.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 294228 votos 1,36% Alane 43,98% Davi 54,66% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 294228 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

