BBB 24: MC Bin Laden agradece 'nova chance' a Fernanda e Pitel

MC Bin Laden agradeceu a Fernanda e Pitel após se ver livre do novo Paredão no BBB 24 (TV Globo). O cantor agradeceu às sisters por terem dado uma nova chance de aproximação com ele.

O que aconteceu

O brother agradeceu as duas sisters após receber conselhos das duas mais cedo.

MC Bin Laden: "Só queria agradecer vocês por terem me dado uma nova chance, por terem me ouvido, entender que todo mundo erra, entender meu jeito que não é um jeito fácil, é um jeito genioso, mais complicado. Vocês sempre param pra me aconselhar e passar umas ideias não só de jogo, mas de vida. Então, só agradecer por vocês terem feito isso aqui por mim. Muito obrigado"

Fernanda: "A gente é um time. Eu só não gosto quando fica debandeando pros outros lados de lá, gosto não"

