BBB 24: Matteus tenta conversar com Yasmin e se explica para Leidy

Matteus tentou conversar com Yasmin Brunet após a formação do Paredão, ao ver a sister chorando na sala do BBB 24 (TV Globo). A modelo não quis falar com o brother, que se explicou para Leidy.

O que aconteceu

Yasmin Brunet foi chamada de 'uma jogadora inútil' por Davi, e não gostou do que rolou. Matteus viu a sister chorando e tentou se apoximar, mas ela não quis.

Leidy defendeu a sister, e tirou Matteus de perto. Depois, o brother se explicou com a carioca.

Leidy: "Ela tem todo o direito de ficar brava, no momento dela. Davi foi mal-educado pra cac*te, é que ela é muito educada, porque se fosse eu, tinha mandado ele pra casa do c*ralho"

Matteus: "Eu não passei a mão na cabeça de ninguém, Leidy. Eu só não ia falar no ao vivo. Mas eu e a Cunhã, a gente falou lá no quarto. Se fosse uma dinâmica do jogo, falar que alguém é inútil, tudo bem"

Yasmin chorou por dizer que é 'torturante' seguir convivendo com Davi. Depois, a modelo ainda pediu desculpas para Isabelle, e abraçou a sister, agradecendo por ela ter repreendido a fala de Davi.

