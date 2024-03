Leidy dá bronca em aliados sobre falas de jogo com rivais: 'Não tem lógica'

Após a formação do 11º Paredão do BBB 24 (Globo), Leidy questionou os aliados sobre falarem de jogo com os rivais.

O que aconteceu

Leidy dá bronca e questiona Yasmin e Lucas Henrique: "Por que vocês ficam falando de jogo com o adversário, gente? Já falei com ela aqui, fica falando de jogo, voto com o adversário, car*lho?".

Os dois tentaram se justificar, mas a trancista reclamou sobre a contagem dos votos com MC Bin Laden e apontou: "'Não sei quem votou em quem', se está fazendo conta... só faz conta quem vai para o Paredão, gente. Não tem lógica isso!".

🗣 Leidy Elin para Yasmin e Lucas: "Por que vocês ficam falando de jogo com o adversário?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MwxOcGboAI -- Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Resultado parcial Total de 463484 votos 1,19% Alane 45,66% Davi 53,15% Michel Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 463484 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

