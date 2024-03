Fernanda admite ciúme de brother com Pitel: 'Olhinho fica até brilhando'

Fernanda confessa que Lucas Henrique é sua opção de voto no BBB 24 (Globo). Em papo com Michel, também declarou estar com ciúmes do brother com Pitel.

O que aconteceu

Michel declarou que Lucas pode escapar dos próximos Paredões: "Não vejo pessoas no jogo que vão indicar ele, a não ser eu e Isabelle. O restante ele se dá muito bem". Mas Fernanda discordou: "Eu voto nele, tem essa não. Está mal contada aquela história dele ter votado em mim no segundo Paredão seguido".

Após o aliado sugerir a aproximação de Lucas do Quarto Gnomo, a sister opinou: "Não estou gostando. Falou que quer pegar a cama do Rodrigo, falei que eu não quero que ele vá para o quarto. Não quero Lucas de jeito nenhum ali".

A confeiteira ainda avaliou que vota em todos da casa: "Estou indisposta com a casa inteira. Qualquer nome que vocês precisarem eu voto. Não tenho esse problema. Quem tem esse problema é quem fica conversando com todo mundo. Mas também não quero que ninguém jogue na minha cara. Por isso que não gostei quando ele levantou isso, porque eu não sou responsável pelas suas escolhas".

Michel também comentou sobre a aproximação de Lucas com Pitel: "Ele faz de tudo para ficar agarrando".

Fernanda concordou e admitiu ter ciúmes dos dois: "Ele pegou uma paixão nela... não vou mentir, não, estou meio enciumada com o Lucas. Fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela e aí fica fazendo elogios, fico só olhando".

