BBB 24: Fernanda aconselha Yasmin a falar com Davi: 'Com testemunhas'

Yasmin Brunet segue brava por ter sido puxada para o Paredão do BBB 24 (TV Globo) por Davi, que a chamou de 'inútil'. Ao saber que o brother estava dormindo no quarto Magia, a modelo foi aconselhada a falar com o baiano.

O que aconteceu

Fernanda aconselhou Yasmin a falar com Davi com pessoas ao redor, para que tivesse testemunhas do papo.

A modelo venceu a prova Bate e Volta, e disparou ofensas a Davi após a finalização da formação do Paredão com Davi, Alane e Michel.

Lucas: "Você saber que ele tá dormindo no Magia, o Davi, né? Eu vi lá em cima"

Yasmin: "Sabe que ele faz isso pra provocar, né?"

Lucas: "É óbvio"

Yasmin: "Tudo bem, eu vou entrar acendendo a luz, falando alto com a Leidy, f*da-se. Os incomodados que se mudem. Eu sei que ele tá fazendo isso pra provocar. Se não tivesse outro lugar pra ele dormir... Ele nem dormiu lá ontem! O que ele quer é que eu faça alguma coisa pra que ele bata ali no negocinho e faça a mesma coisa que fez com a Wanessa. Essa é a real"

Fernanda: "Não tenha dúvidas"

Pitel: "Ele fica atrás de confusão, ele gosta de briga. Ele achou que a Yasmin ia atrás dele depois"

MC Bin Laden: "Mas uma hora o Brasil vai querer ver a gente se posicionando contra ele"

Pitel: "Você pode chamar ele e falar: 'Qual é o seu problema?'. Mas assim, calma. Se ele vier pra cima de você, aí..."

Fernanda: "Mas chama alguém. Bin, Buda, alguém como testemunha. Você vai precisar de testemunha"

