BBB 24: 'Ela é muito falsa', dispara Beatriz sobre Fernanda

Beatriz não poupou Fernanda ao comentar as atitudes da sister no BBB 24 (TV Globo) em papo comn Alane e Matteus. Para Beatriz, a carioca é muito falsa.

O que aconteceu

Beatriz e seus aliados comentaram que não gostaram das reações de Fernanda na última prova do Líder.

Beatriz: "Todo mundo que voltava ela sorria, e ficava falando como se fosse: 'Ah, em quem ganhar eu vou colar junto'. Aquela ali se apega em tudo que é lugar"

Alane: "E como não sai um c*ralho desse? Não entendo como não sai!"

Matteus: "Não foi a hora. É por isso que eu falo, a gente tem que fazer o nosso aqui"

Beatriz: "E vou falar uma coisa: Yasmin é pique Rodriguinho. Todo mundo gosta, não jogam, não se posicionam muito, são meio plantas, são bonzinhos com todo mundo... É fácil"

Matteus: "Não se compromete, mas agora se comprometeu mesmo"

Alane: "Só com a gente, porque lá já tá todo mundo passando a mão na cabeça dela"

Matteus: "Porque a gente é pelo certo. Eu tô aqui pelo certo. (...) "

Beatriz: "É por isso que eu confio na Leidy. Porque ela teve o negócio com a Fernanda e ela é amiga da Pitel e do povo, mas ela não abaixa a cabeça. Agora a Fernanda é muito falsa, eu vi na Prova do Líder ela sorrindo pra todo mundo"

Alane: "Ela é baixa. Lucas não tá longe, não. Acho baixo também"

