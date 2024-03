Após sequestro, Vênus e Tom têm reencontro inesperado em 'Família É Tudo'

No capítulo de segunda (04), da novela "Família É Tudo", Vênus e Tom se encontram e se fascinam mutuamente. Ambos amadurecem e tornam-se noivos, antecedendo a partida dele para a Inglaterra.

Decorrem 15 anos. Vênus pondera sobre como persuadirá os irmãos a comparecer à celebração de aniversário da avó Frida. Hans e Catarina conspiram contra Frida. Afrodite visita a irmã, Eléctra, na penitenciária, e parte para encontrar os demais irmãos, Plutão, Júpter e Andrômeda.

Mathias discute com Vênus ao vê-la com o anel de noivado que recebeu de Tom. Tom compartilha sobre seu divórcio com Wilson. Hans alerta Catarina de que elaborou um plano para que Vênus não embarcasse no navio com destino ao aniversário de Frida.

FTom tenta resgatar Vênus de um sequestro, mas acaba sendo raptado com ela. Hans e Catarina impedem Frida de deixar o navio. Vênus e Tom se reencontram.