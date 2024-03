Ana Hickmann comemora aniversário com Edu Guedes em sua casa

Ana Hickmann completou 43 anos de idade na sexta-feira, 1º, mas comemorou a data no domingo em sua casa, ao lado de amigos e familiares.

O que aconteceu

A apresentadora fez um churrasco de aniversário em sua casa. Ela recebeu a mãe, Reni Saath, as duas irmãs, Fernanda Hickmann e Isabel Hickmann, e o filho, Alezinho.

Edu Guedes também participou do evento. Apesar de não posarem juntos, os dois compartilharam a foto da mesma cerveja.

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann nega que haja um romance entre ela e Edu Guedes. Ao colunista de Splash Lucas Pasin, a assessoria dela afirmou que Ana é amiga do chef, e explicou as fotos dos dois de férias: "Foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort".

Edu Guedes também nega o suposto romance. "O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos", disse o chef em contato com Lucas Pasin.