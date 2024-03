A estatueta do Oscar é feita de ouro? Saiba curiosidades sobre o prêmio

O Oscar 2024 acontece no próximo domingo, 10 de março, e os grandes vencedores da noite levarão para casa o tão desejado troféu.

Abaixo, saiba curiosidades da estatueta

Não é ouro. Apesar de dourados, os prêmios são feitos de bronze e apenas banhados a ouro 24 quilates, segundo o site da Academia do Oscar.

Durante a Segunda Guerra Mundial, as estatuetas sofreram alterações. Por questões de custo e escassez de metais, durante três edições, a organização entregou prêmios feitos de gesso, cobertos apenas de tinta.

O valor de produção de cada uma fica entre US$ 500 (R$ 2.476 mil) e US$ 900 (R$ 4.457 mil). A variação acontece conforme a cotação da grama do ouro na época da confecção.

Ela foi criada em 1928, por Cedric Gibbons, um designer de produção da MGM. O apelido Oscar foi dado por Margaret Herrick, secretária da AMPAS, que achou que a estatueta parecia com seu tio Oscar.

Os vencedores não podem vender o prêmio. Ao ganhar a estatueta, eles assinam um contrato, com multas, se comprometendo a oferecer o Oscar primeiro para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo prêmio, que extraoficialmente continua dona de todos os prêmios que entrega e pode angariar a peça pelo valor simbólico de US$ 1.

A regra é valida desde 1950. Antes desta data, vencedores chegaram a vender seus prêmios por até US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão).

