Rodriguinho pede desculpas e anuncia novo ciclo: 'Reconheço que errei'

Rodriguinho pediu desculpas ao público em um longo texto postado nas redes neste domingo (3). Na publicação, ele diz reconhecer que errou no BBB 24 e anunciou um novo ciclo em sua vida.

O que aconteceu

Eliminado do BBB 24, o cantor se pronunciou sobre as falas e os posicionamentos que teve na casa - como quando criticou a aparência de Yasmin Brunet.

No Instagram, ele pediu desculpas e disse que se posicionou em respeito a quem se sentiu ofendido. "Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente e por não ter me preparado emocionalmente para viver o programa", começou.

O cantor continuou: "Entrei como um artista e redescobri um ser humano que, desde os 10 anos, viveu focado na carreira, muitas vezes sem tempo e atenção para a vida pessoal, para o que realmente importa. Preciso pedir desculpas por mim, pela minha família, por todos que foram envolvidos e suas famílias, e a todos, sem exceção, às todas as mulheres. Me desculpem pelos meus erros".

O artista afirmou se envergonhar de suas atitudes. "Aos poucos, com o impacto saindo do BBB, tomo consciência de que estava numa bolha e não sabia o quanto esse comportamento estava errado. Me arrependo e me envergonho do que gerei de dor e por não saber que deveria ter me posicionado melhor", completou.

Rodriguinho também agradeceu Boninho. "Aproveito para agradecer ao Boninho e a TODA equipe do BBB e à TV Globo pelo convite e pela confiança na minha participação. Foi uma das melhores e maiores experiências que vivi na minha vida, ao lado de pessoas incríveis. Jamais vou esquecer também da força da minha torcida e do time, todos que sonharam junto nesse jogo. Muito obrigado. Seguiremos juntos neste novo ciclo", finalizou.

