Preta Gil é internada com fortes dores na lombar e descobre hérnia de disco

Preta Gil, 49, foi hospitalizada com fortes dores e descobriu uma hérnia de disco, e já passa por tratamento. Ela foi visitada por amigas que fizeram uma "festinha" no hospital.

O que aconteceu

A cantora foi internada para checar o motivo de dores que sentia na lombar. Ela contou em seu perfil no Instagram, que acreditava que a dor vinha apenas de uma contratura, mais conhecida como câimbra.

Depois de uma série de exames, ela descobriu uma hérnia de disco. "Agora eu vou tratar essa hérnia com RPG (Reeducação Postural Global), pilates, fortalecimento e vou deixar o boxe bem para frente, primeiro eu preciso fortalecer a musculatura da coluna e lombar."

Apesar de ter que passar pelo tratamento da hérnia, Preta tranquilizou os seguidores sobre seu quadro de câncer, que segue em remissão. "Meus exames oncológicos foram muito bem. Minha saúde está ótima, graças a Deus." Enquanto se recupera, ela passará por exames de rotina trimestrais para acompanhar de perto sua saúde.

Enquanto segue no hospital para fazer mais exames, Preta recebeu amigas para fazerem companhia. "Eu estou no hospital mas a gente ri, né?", brincou a cantora. Uma das colegas até comentou que queria um balde de cerveja para continuar a prosa.

"A gente vai fazer uma festinha aqui", falou alguém no vídeo. E o grupo realizou a noite divertida na companhia de Preta no hospital, com um lanchinho e muita conversa. "Um piquenique no Sírio", legendou Sabrina Rocha.