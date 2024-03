'O pão que amassei nem o Diabo come', diz esposa de Lucas

Camila Moura, a esposa de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24, desabafou nas redes sociais neste domingo (3) após o brother flertar com Pitel.

O que aconteceu

Depois do flerte entre Lucas e Pitel, Camila sugeriu o fim do relacionamento com o professor. Em uma festa do BBB 24, o capoeirista dedicou a música "Baiana", de Emicida e Caetano Veloso, para a sister.

Um usuário do X criticou o comportamento do brother. "Deve ser fod* estar ajudando o cara desde o início do programa, tendo que lidar com todo o hate que ele vem recebendo aqui fora e, no final, ter que ver ele fazendo isso contigo em rede nacional", disse.

Camila respondeu: "É muito cansativo, sabe? Cara... Dois meses vivendo em prol dele, pra isso?!?!? Uma coisa é certa, o pão que a Camila amassou nem o diabo come!".

Não é a primeira vez que Camila comenta o assunto nas redes sociais. Ela já zombou do professor e, ao ser questionada se estava solteira, ela respondeu que "depende de quem está perguntando". No entanto, ainda não confirmou o término com o professor.

